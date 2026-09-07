Visite du théâtre d’Orléans, Théâtre d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Visite du théâtre d’Orléans Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h30 Théâtre d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, la Scène nationale, le CADO et le CDNO s’allient et vous invitent pour une visite insolite, pleine de superstitions et de surprises !

Théâtre d’Orléans Boulevard Pierre-Ségelle, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238624568 https://www.scenenationaledorleans.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-sn-orleans.mapado.com/event/778809-journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Situé en centre-ville, entre les boulevards et la Loire, le Théâtre d’Orléans, espace de 9600 m2 se compose de 3 salles de spectacles (Salle Touchard, Salle Barrault Salle Vitez), 3 espaces modulables, 4 espaces de convivialité. Bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25 et 70 arrêt Carré St-Vincent Tram ligne B, arrêt Halmagrand et 10 minutes de marche vélo +station Centre de Conférences ou Halmagrand • auto’tao station Carré St-Vincent voiture stationnement parking des Mails (en semaine, gratuit entre 12h et 14h puis dès 18h et jusqu’au lendemain 9h ; samedi, gratuit à partir de 12h et jusqu’au lundi matin 9h) ou stationnement payant parking Campo Santo et Hôtel de Ville (Cathédrale)

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, la Scène nationale, le CADO et le CDNO s’allient et vous invitent pour une visite insolite, pleine de superstitions et de surprises !

© Émeline Guémené