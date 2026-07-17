Visite du Théâtre Gérard Philipe, Théâtre Gérard Philipe, Frouard

Informations pratiques

Visite du Théâtre Gérard Philipe Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre Gérard Philipe Meurthe-et-Moselle

Réservation nécessaire : 03 83 24 40 40 – groupes limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter le Théâtre Gérard Philipe. Plus connu sous le nom de TGP, c’est un lieu culturel incontournable de Frouard, dédié au spectacle vivant et à la création artistique. Lors de votre visite, découvrez les coulisses de ce théâtre atypique : salle de spectacle, espace d’exposition, loges et lieux de création artistique. Le TGP développe également les actions culturelles à destination des habitants, des associations et des scolaires, afin de favoriser les rencontres entre artistes et public.

Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération, 54390 Frouard Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383492934 https://billetterie-tgp-frouard.mapado.com/ Créé en 1972, le théâtre Gérard Philipe est le premier théâtre contemporain de la région de Nancy. Fruit d’une collaboration entre la comédie de Lorraine et la ville de Frouard, il a accueilli le festival mondial de théâtre de Nancy, puis a évolué vers une programmation pluridisciplinaire et est depuis 2009 une scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées. Il accueille le festival international Géo Condé dédié à la marionnette et au théâtre d’objet. Parking dans la rue

Venez visiter le Théâtre Gérard Philipe. Plus connu sous le nom de TGP, c’est un lieu culturel incontournable de Frouard, dédié au spectacle vivant et à la création artistique. Lors de votre visite,…

©TGP