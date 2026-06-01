Visite du verger de Galadriel, Le verger de Galadriel, Saint-André

Visite du verger de Galadriel Samedi 6 juin, 10h00 Le verger de Galadriel Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Profitez de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement le verger.

Le verger de Galadriel 1174 chemin de Préchac 32200 Saint-André Saint-André 32200 Gers Occitanie 05 62 62 09 13 Au Verger de Galadriel, à Saint-André, Dominique et Didier cultivent leur jardin dans le respect de la nature et de l’humain. Potager et verger sont conduits selon les principes de l’agroécologie, dans une démarche attentive aux équilibres du vivant.

La permaculture guide également leurs choix pour une gestion harmonieuse de l’eau, le développement de la biodiversité et une production de fruits et de légumes destinée à leur consommation ainsi qu’à celle de leurs proches.

Le Verger de Galadriel est labellisé refuge LPO et membre du réseau des Jardins de Noé. Des panneaux photovoltaïques complètent cette démarche engagée en faveur d’un mode de vie plus durable. Le Verger de Galadriel se situe à une dizaine de kilomètres de Gimont et de Samatan.

En arrivant de Toulouse par la N124, prendre à Gimont la direction de Samatan par la D4, première route à gauche. En venant d’Auch par la N124, suivre la direction de Toulouse puis, juste avant la sortie de Gimont, prendre à droite la D4 en direction de Samatan.

Après environ 7 km, tourner à droite sur la D217 en direction de Saint-André. Dans le village, lorsque la mairie se trouve sur votre gauche et l’église sur votre droite, prendre la première route à gauche en direction de Polastron et poursuivre sur 1,5 km.

Tourner ensuite à droite sur la route reliant Aurimont à Bézéril et continuer sur environ 1,2 km.

Profitez de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement le verger.

©Dominique Coste