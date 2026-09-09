visite du village, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Mallefougasse-Augès

Informations pratiques

visite du village Samedi 19 septembre, 09h00 Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

visite guidée du village ancien le matin (10h)

visite libre tout au long de la journée

pastels exposés dans une maison ancienne du village

photos du patrimoine naturel dans la calade du four

ouverture église, four, local association, diverses maisons anciennes, ancien chateau

assiette de charcuterie locale à midi. ( payant)

Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 75 Chem. du Clos, 04230 Mallefougasse-Augès, France Mallefougasse-Augès 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Église mentionnée dès 1118 parmi les prieurés de l’abbaye bénédictine de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. De cet édifice du premier art roman subsiste le choeur voûté en cul de four. Au milieu du XIIe siècle, construction d’une tour-clocher et de la nef. Importants travaux de restauration au XVIIe siècle (date 1653 sur la façade). Décor intérieur peint au 18e et au XIXe siècles.

visite guidée du village ancien le matin (10h)

©Au Pied Du Mur