Visite du village sculpté de Masgot, Village sculpté de Masgot, Fransèches

Informations pratiques

Visite du village sculpté de Masgot 19 et 20 septembre Village sculpté de Masgot Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le village de Masgot, décoré de sculptures réalisées par l’artiste autodidacte François Michaud au 19e siècle. Le village sera animé par des stands d’anciens métiers, de métiers d’art et d’artisanat. Des visites guidées commentées par Daniel Delprato seront proposées le samedi à 15h et le dimanche à 10h30 et 15h. Buvette et tombola (tirage le dimanche à 18h). Ces animations sont proposées par l’association des habitants et des amis du village de Masgot.

Village sculpté de Masgot Masgot, 23480 Fransèches Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 66 68 44 https://villagedemasgot.fr Venez profiter des Journées européennes du patrimoine pour découvrir différents stands de démonstrations de métiers d’art, commentés par François Michaud. Parking à l’entrée du village avec borne de recharge électrique pour les véhicules électrique.

Venez découvrir le village de Masgot, décoré de sculptures réalisées par l’artiste autodidacte François Michaud au 19e siècle. Le village sera animé par des stands d’anciens métiers, de métiers d’art…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry.