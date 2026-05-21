Les Amis de la Pierre de Masgot Fransèches
Les Amis de la Pierre de Masgot Fransèches lundi 24 août 2026.
Fransèches
Les Amis de la Pierre de Masgot
3, Masgot Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Stage de 5 journées ou demies-journées. Animé par Carzo. .
3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelier.visite.masgot@gmail.com
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English : Les Amis de la Pierre de Masgot
L’événement Les Amis de la Pierre de Masgot Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme
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