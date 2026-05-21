Fransèches

Stage de taille de pierre

3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Stage de sculpture sur 5 journées ou 5 demies-journées. Animé par Carzo. .

3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelier.visite.masgot@gmail.com

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English : Stage de taille de pierre

L’événement Stage de taille de pierre Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme