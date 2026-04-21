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40ème Journée de la pierre Fransèches

40ème Journée de la pierre Fransèches dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Masgot dans le haut du village

Ville : 23480 Fransèches

Département : Creuse

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:12:00

Tarif :

Fransèches

40ème Journée de la pierre

Masgot dans le haut du village Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:12:00
fin : 2026-07-19 14:18:00

Date(s) :
2026-07-19

Démonstration de savoir-faire:
Tailleurs de pierre, sculpteurs, forgerons, musiciens. Buvette.
Tombola avec des lots de qualité réalisés par les artistes présents.   .

Masgot dans le haut du village Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 40 87 38  asso.habitantsamis@villagedemasgot.fr

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English : 40ème Journée de la pierre

L’événement 40ème Journée de la pierre Fransèches a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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