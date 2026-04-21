40ème Journée de la pierre Fransèches
40ème Journée de la pierre Fransèches dimanche 19 juillet 2026.
Fransèches
40ème Journée de la pierre
Masgot dans le haut du village Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:12:00
fin : 2026-07-19 14:18:00
Date(s) :
2026-07-19
Démonstration de savoir-faire:
Tailleurs de pierre, sculpteurs, forgerons, musiciens. Buvette.
Tombola avec des lots de qualité réalisés par les artistes présents. .
Masgot dans le haut du village Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 40 87 38 asso.habitantsamis@villagedemasgot.fr
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English : 40ème Journée de la pierre
L’événement 40ème Journée de la pierre Fransèches a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest
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