Fransèches

Stage de sculpture

3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Stage de sculpture de 5 journées ou demies-journées. Animé par Arnaud Gayout. .

3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelier.visite.masgot@gmail.com

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English : Stage de sculpture

L’événement Stage de sculpture Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme