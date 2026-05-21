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Stage de sculpture Fransèches

Stage de sculpture Fransèches

Stage de sculpture Fransèches lundi 10 août 2026.

Adresse : 3, Masgot

Ville : 23480 Fransèches

Département : Creuse

Début : lundi 10 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Fransèches

Stage de sculpture

3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Stage de sculpture de 5 journées ou demies-journées. Animé par Arnaud Gayout.   .

3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine   atelier.visite.masgot@gmail.com

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English : Stage de sculpture

L’événement Stage de sculpture Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme

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