Fransèches

Festival Terres de Granit

Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet à 20h Église Saint Denis de Fransèches

Duo Korsak Collet. Natalia Korsak et Matthias Collet Réservation obligatoire.

Samedi 25 juillet à 18h00 en plein air au Théâtre de verdure des Essarts

Sexteto Sonero. Nuné Jova Martinez Sexteto Sonero.

Régie AVS23 Guéret .

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 09 49 resa@terresdegranit.fr

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English : Festival Terres de Granit

L’événement Festival Terres de Granit Fransèches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest