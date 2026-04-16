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Festival Terres de Granit Fransèches

Festival Terres de Granit Fransèches

Festival Terres de Granit Fransèches vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 23480 Fransèches

Département : Creuse

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Fransèches

Festival Terres de Granit

Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 24 juillet à 20h Église Saint Denis de Fransèches
Duo Korsak Collet. Natalia Korsak et Matthias Collet Réservation obligatoire.

Samedi 25 juillet à 18h00 en plein air au Théâtre de verdure des Essarts
Sexteto Sonero. Nuné Jova Martinez Sexteto Sonero.
Régie AVS23 Guéret   .

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 09 49  resa@terresdegranit.fr

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English : Festival Terres de Granit

L’événement Festival Terres de Granit Fransèches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest

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