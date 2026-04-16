Festival Terres de Granit Fransèches
Festival Terres de Granit Fransèches vendredi 24 juillet 2026.
Fransèches
Festival Terres de Granit
Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 24 juillet à 20h Église Saint Denis de Fransèches
Duo Korsak Collet. Natalia Korsak et Matthias Collet Réservation obligatoire.
Samedi 25 juillet à 18h00 en plein air au Théâtre de verdure des Essarts
Sexteto Sonero. Nuné Jova Martinez Sexteto Sonero.
Régie AVS23 Guéret .
Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 09 49 resa@terresdegranit.fr
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English : Festival Terres de Granit
L’événement Festival Terres de Granit Fransèches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest
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