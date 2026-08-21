Visite d’un ancien château fort transformé à la Renaissance, Château d’Opme, Romagnat

Informations pratiques

Visite d’un ancien château fort transformé à la Renaissance 19 et 20 septembre Château d’Opme Puy-de-Dôme

Demi-tarif, soit 4 Euros / personne et 2 euros / enfant – de 15 ans, handicapé et étudiant (sur présentation d’une carte de réduction)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

En visite libre, toute l’après-midi : la cour d’honneur, la cour intérieure et le lieu de mémoire dédié au maréchal de Lattre de Tassigny installé dans la base du donjon. Deux salons, dont un agrémenté de son mystérieux oratoire, vous permettront d’accéder ensuite aux deux jardins en terrasses, aménagés, l’un à la française et le second dans le style Renaissance.

En visite commentée, tous les trois quarts d’heure, la salle des Etats et le chemin de ronde qui offre une vue magnifique sur la région depuis l’agglomération clermontoise jusqu’aux contreforts du Cézallier.

Château d’Opme Opme 63540 Romagnat Romagnat 63540 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 38 75 06 50 Forteresse (XIe et XIIIe siècles) complètement remaniée à la Renaissance par la réalisation de travaux considérables dans le goût de l’époque et l’aménagement de deux jardins en terrasse dans le style de Le Nôtre. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, le général de Lattre de Tassigny, Maréchal de France, y a séjourné pendant un an lorsqu’il a créé l’École des Cadres d’Opme.

En visite libre, toute l’après-midi : la cour d’honneur, la cour intérieure et le lieu de mémoire dédié au maréchal de Lattre de Tassigny installé dans la base du donjon. Deux salons, dont un de son …

©Photo Durin