Visite d’un atelier de lutherie Guitares BFG Saint-Loup-sur-Semouse

Visite d’un atelier de lutherie

Guitares BFG 59 Rue Albert Thomas Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 14:30:00

fin : 2026-10-16 16:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-04-24 2026-05-22 2026-06-26 2026-07-24 2026-08-21 2026-09-18 2026-10-16 2026-11-13

Dans l’atelier du luthier, découvrez le matériel utilisé ainsi que la façon de procéder pour faire naître ou réparer des instruments.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille du jour de la visite).

RDV à 14h30 à l’atelier Guitares BFG, à Saint Loup sur Semouse. .

Guitares BFG 59 Rue Albert Thomas Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

