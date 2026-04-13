Visite d’un souterrain médiéval en cours de fouille, la Tourette de Luché 86110 Varennes, Saint-Martin-la-Pallu

Visite d’un souterrain médiéval en cours de fouille Dimanche 14 juin, 10h00 la Tourette de Luché 86110 Varennes Vienne

Gratuit pour les JEA. visites par groupes successifs de 6 personnes. prévoir des chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Visites guidées par groupes de 6 personnes, durée environ 1 heure

la Tourette de Luché 86110 Varennes 4 route de Luché 86110 Varennes Saint Martin la Pallu Saint-Martin-la-Pallu 86110 Varennes Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 33 71 88 72 Souterrain médiéval en cours de fouille. avec plus de 200 mètres de galeries et salle, ainsi que des cours excavées creusées verticalement depuis la surface. Utilisé depuis le 9ème siècle jusqu’au 16ème siècle Chemin accessible en voiture ou en camping car, parking dans un champ

Visites guidées par groupes de 6 personnes, durée environ 1 heure

©Les Troglodytes