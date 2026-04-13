Visite d’une confiserie Caramels d’Isigny et chocolats, Caramel d’Isigny, Isigny-sur-Mer

Visite d’une confiserie Caramels d’Isigny et chocolats 1 – 6 juin Caramel d’Isigny Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Caramels d’Isigny a relancé au milieu des années 90 la fabrication du caramel d’Isigny. Aujourd’hui, l’entreprise est la seule à détenir la marque « Caramel d’Isigny ». Durant la visite, vous suivrez derrière des baies vitrées le cycle complet de notre unité de fabrication de caramels : du mélange des matières premières aux bonbons emballés.

Lors de votre arrivée, nous vous proposons de déguster nos caramels, pour une visite encore plus gourmande !

Caramel d’Isigny Rue 19 Mars 1962 14230 Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer 14230 Isigny-sur-Mer Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 51 66 57 »}]

Visite d’une confiserie

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