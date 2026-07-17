Visite d’une forge ancienne, Ancienne forge, Fréjairolles

Informations pratiques

Visite d’une forge ancienne 19 et 20 septembre Ancienne forge Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une ancienne forge des années 1930 à travers une visite accompagnée de démonstrations d’outils forgés.

À cette occasion, le marteau-pilon sera remis en marche afin de faire revivre les gestes et le fonctionnement de cet atelier.

La visite pourra être complétée par la découverte de l’église. Le samedi, un vannier présentera également l’art de la vannerie.

Ancienne forge Chemin de Salan, 81990 Fréjairolles Fréjairolles 81990 Tarn Occitanie 0612864680 en voiture, parking gratuit à proximité

Forge ancienne 1930

Maynadier rose-Marie©