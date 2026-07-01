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Visite d’une tournerie hydraulique, Tournerie de St Même d’en Bas, Saint-Pierre-d’Entremont

dimanche 20 septembre 2026 · Tournerie de St Même d'en Bas · Saint-Pierre-d'Entremont

Visite d’une tournerie hydraulique, Tournerie de St Même d’en Bas, Saint-Pierre-d’Entremont

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tournerie de St Même d'en Bas
Adresse
Saint Même d'en Bas 73670 St Pierre d'Entremont
Ville
73670 Saint-Pierre-d'Entremont
Département
Savoie
Tarif
Réservation repas : asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com

Visite d’une tournerie hydraulique Dimanche 20 septembre, 10h00 Tournerie de St Même d’en Bas Savoie

Réservation repas : asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de cette journée du dimanche 20 septembre 2026, la dernière tournerie hydraulique vous ouvre ses portes ! Journée organisée par l’association « Patrimoine, héritage de nos villages ».
Au programme : visite de la tournerie, démonstration de tournage et des différents savoir-faire de la vallée avec la présence de l’association « Passion du Bois », des stands taille de pierre et ferronnerie. Sur place buvette avec restauration sur place ou à emporter. Pour les plateaux repas, merci de réserver à l’avance par mail : asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com (18 € à régler sur place).
Et également toute la journée : animation guinguette avec Lionel Tuaz, convivialité et bonne humeur garanties !!

Tournerie de St Même d’en Bas Saint Même d’en Bas 73670 St Pierre d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont 73670 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com »}] Tournerie du bois de Saint-Même sise à Saint-Même-Le-Bas inscrite au titre des Monuments Historiques.
C’est en août 1905 que Pierre Francillon fait une demande d’autorisation de dériver les eaux du Guiers-Vif pour y installer une tournerie de bois. Il l’exploitera avec ses frères et leur neveu. Certaines archives indiquent que la famille possèdent déjà une tournerie à Saint-Même-le-Haut. L’autorisation est délivrée en janvier 1906. A ses débuts, la tournerie produit des gourdes, des étuis à outils et emploie trois à quatre personnes. Elle fabrique également des articles pour les pharmaciens et les parfumeurs. La tournerie sur bois est un exemple unique de ce type d’artisanat lié à l’énergie hydraulique et maintenu in situ.
Lors de cette journée du dimanche 20 septembre 2026, la dernière tournerie hydraulique vous ouvre ses portes ! Journée organisée par l’association « Patrimoine, héritage de nos villages ».

©OT Coeur de Chartreuse