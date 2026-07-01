Visite d’une tournerie hydraulique, Tournerie de St Même d’en Bas, Saint-Pierre-d’Entremont

Informations pratiques

Visite d’une tournerie hydraulique Dimanche 20 septembre, 10h00 Tournerie de St Même d’en Bas Savoie

Réservation repas : asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de cette journée du dimanche 20 septembre 2026, la dernière tournerie hydraulique vous ouvre ses portes ! Journée organisée par l’association « Patrimoine, héritage de nos villages ».

Au programme : visite de la tournerie, démonstration de tournage et des différents savoir-faire de la vallée avec la présence de l’association « Passion du Bois », des stands taille de pierre et ferronnerie. Sur place buvette avec restauration sur place ou à emporter. Pour les plateaux repas, merci de réserver à l’avance par mail : asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com (18 € à régler sur place).

Et également toute la journée : animation guinguette avec Lionel Tuaz, convivialité et bonne humeur garanties !!

Tournerie de St Même d’en Bas Saint Même d’en Bas 73670 St Pierre d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont 73670 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:asso.patrimoinedenosvillages@gmail.com »}] Tournerie du bois de Saint-Même sise à Saint-Même-Le-Bas inscrite au titre des Monuments Historiques.

C’est en août 1905 que Pierre Francillon fait une demande d’autorisation de dériver les eaux du Guiers-Vif pour y installer une tournerie de bois. Il l’exploitera avec ses frères et leur neveu. Certaines archives indiquent que la famille possèdent déjà une tournerie à Saint-Même-le-Haut. L’autorisation est délivrée en janvier 1906. A ses débuts, la tournerie produit des gourdes, des étuis à outils et emploie trois à quatre personnes. Elle fabrique également des articles pour les pharmaciens et les parfumeurs. La tournerie sur bois est un exemple unique de ce type d’artisanat lié à l’énergie hydraulique et maintenu in situ.

Lors de cette journée du dimanche 20 septembre 2026, la dernière tournerie hydraulique vous ouvre ses portes ! Journée organisée par l’association « Patrimoine, héritage de nos villages ».

©OT Coeur de Chartreuse