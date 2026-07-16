Visite de l’atelier de Bernard Rey, Atelier de Bernard Rey, Saint-Pierre-d’Entremont

Informations pratiques

Visite de l’atelier de Bernard Rey Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Atelier de Bernard Rey Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marie-Thérèse Rey ouvre les portes de l’atelier de Bernard Rey pour vous faire découvrir ou redécouvrir ses œuvres : peintures, dessins, sculptures…

Bernard Rey a laissé en partant il y a 15 ans, non seulement de merveilleuses aquarelles de neige, des dessins et peintures des maisons et des paysages de Chartreuse, des sculptures de bois et des souvenirs de sculptures de glace, mais il a aussi laissé quelques gravures sur bois : 3 petites scènes de chasse moyenâgeuses et une grande scène de chasse au cerf, le monastère de la Grande Chartreuse sous la neige, le portrait d’un homme à la pipe, un aigle sur un rocher, et l’interprétation d’un personnage d’une de ses sculptures.

Atelier de Bernard Rey Le Bourg 38380 Saint Pierre d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Atelier de l’artiste Bernard Rey : peintures, dessins, sculptures, gravures….

Marie-Thérèse Rey ouvre les portes de l’atelier de Bernard Rey pour vous faire découvrir ou redécouvrir ses œuvres : peintures, dessins, sculptures…

©Bernard Rey