Visite sylviculture : la forêt de Chartreuse, Le Cirque de Saint Même, Saint-Pierre-d’Entremont

Informations pratiques

Visite sylviculture : la forêt de Chartreuse Dimanche 20 septembre, 11h00, 12h00, 14h00 Le Cirque de Saint Même Savoie

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Lors de cette visite consacrée à la sylviculture, un agent de l’ONF vous présentera le Cirque de St Même, la forêt de Chartreuse et le métier du forestier avec ses outils.

Le Cirque de Saint Même Le Cirque de Saint Même 73670 Saint Pierre d’Entremont Saint-Pierre-d’Entremont 73670 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 66 81 74 https://coeurdechartreuse.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 65 81 90 »}] Le Cirque de Saint Même Présence d’un péage en période de forte affluence

Lors de cette visite consacrée à la sylviculture, un agent de l’ONF vous présentera le Cirque de St Même, la forêt de Chartreuse et le métier du forestier avec ses outils.

©Laetitia Matray