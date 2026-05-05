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Visite Eglise abbatiale Saint Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule

Visite Eglise abbatiale Saint Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule

Visite Eglise abbatiale Saint Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule samedi 27 juin 2026.

Lieu : Eglise Abbatiale Saint Orens

Adresse : Rue de l'Eglise 65700 LARREULE

Ville : 65700 Larreule

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite Eglise abbatiale Saint Orens 27 et 28 juin Eglise Abbatiale Saint Orens Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église abbatiale Saint Orens de Larreule (XI siècle)

Eglise Abbatiale Saint Orens Rue de l’Eglise 65700 LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite libre de l’église eglise eglise abbatiale

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