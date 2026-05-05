Visite Eglise abbatiale Saint Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule

Visite Eglise abbatiale Saint Orens 27 et 28 juin Eglise Abbatiale Saint Orens Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église abbatiale Saint Orens de Larreule (XI siècle)

Eglise Abbatiale Saint Orens Rue de l’Eglise 65700 LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

Visite libre de l’église eglise eglise abbatiale