Visite Eglise abbatiale Saint Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule
Visite Eglise abbatiale Saint Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule samedi 27 juin 2026.
Visite Eglise abbatiale Saint Orens 27 et 28 juin Eglise Abbatiale Saint Orens Hautes-Pyrénées
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église abbatiale Saint Orens de Larreule (XI siècle)
Eglise Abbatiale Saint Orens Rue de l’Eglise 65700 LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite libre de l’église eglise eglise abbatiale