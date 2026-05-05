Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule

Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule

Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule samedi 27 juin 2026.

Lieu : Eglise Abbatiale Saint Orens

Adresse : Rue de l'Eglise 65700 LARREULE

Ville : 65700 Larreule

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : gratuité

Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens 27 et 28 juin Eglise Abbatiale Saint Orens Hautes-Pyrénées

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Accueil et visite guidée de l’église abbatiale Saint Orens

Eglise Abbatiale Saint Orens Rue de l’Eglise 65700 LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
visite guidée de l’édifice visite Eglise abbatiale Saint Orens Larreule Hautes-Pyrénées