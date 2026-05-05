Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens, Eglise Abbatiale Saint Orens, Larreule

Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Orens 27 et 28 juin Eglise Abbatiale Saint Orens Hautes-Pyrénées

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Accueil et visite guidée de l’église abbatiale Saint Orens

Eglise Abbatiale Saint Orens Rue de l’Eglise 65700 LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

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