Visite Eglise Saint-Loup – Boudes, Église Saint-Loup, Boudes

Informations pratiques

Visite Eglise Saint-Loup – Boudes 19 et 20 septembre Église Saint-Loup Puy-de-Dôme

Visite libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Loup de Boudes ouvre une nouvelle fois ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026.

Venez découvrir ou redécrouvir ce bijou de l’art roman dont le projet de rénovation est toujours en cours (lancement prévisionnel des travaux 2027).

A cette occasion, la statue du Saint-Verny restaurée ainsi que le tableau de l’Adoration des Bergers (ISHM) seront exposés.

Une présentation du fort villageois sera assurée à 15h les 2 jours par un membre de l’association des Amis de l’Eglise Saint-Loup de Boudes.

Église Saint-Loup Place de la Mairie, 63340 Boudes, France Boudes 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Edifice à nef unique de trois travées et abside semi-circulaire remontant en partie à l’époque romane, et possédant une porte à l’archivolte ornée de motifs floraux et des vantaux avec des pentures médiévales. Il a été complété aux 15e et XVIe siècles par quelques chapelles latérales. Le premier étage du clocher carré situé sur la travée d’avant-choeur, pourrait également remonter au XVIe siècle, éclairé par des baies jumelées à profils prismatiques. Le deuxième niveau est une adjonction de style néo-roman, de la fin du XIXe siècle.

L’église Saint-Loup de Boudes ouvre une nouvelle fois ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026.

©mairieboudes