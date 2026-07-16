visite église saint Marcel de Bouligneux, Église Saint-Marcel, Bouligneux

Informations pratiques

visite église saint Marcel de Bouligneux 19 et 20 septembre Église Saint-Marcel Ain

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite commentée

Église Saint-Marcel Chemin de Ronde, 01330 Bouligneux, France Bouligneux 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33956168242 https://www.paroisse-villars.com Église romane composée d’une nef, d’un chœur à chevet plat (XIIe siècle) et de deux chapelles latérales, XVe et XVIIe, formant transept. La chapelle nord, chapelle funéraire des seigneurs de Bouligneux, fondée en 1406 par Pierre de La Palud, est dotée d’un retable gothique surmonté d’un calvaire en pierre polychrome d’une remarquable facture, de culots historiés représentant le tétramorphe et d’une litre funéraire. Dans la chapelle sud, un bel autel tombeau du XVIIIe, ainsi que des litres funéraires. Dans le chœur à chevet plat, ont été mis à jour des peintures murales monumentales exceptionnelles (début XIIIe siècle).

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