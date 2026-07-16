visite guidée château de Bouligneux, Château de Bouligneux, Bouligneux

Informations pratiques

visite guidée château de Bouligneux 19 et 20 septembre Château de Bouligneux Ain

5 € gratuit – de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

visite guidée du château de Bouligneux MH. Durée 1 h

Château de Bouligneux Le village 01330 Bouligneux Bouligneux 01330 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33(0)4 74 98 13 09 En 1306, Humbert IV sire de Thoire et Villars, inféoda Bouligneux à Girard de La Palud, seigneur de Varambon, Richemond et Tossiat, qui commença la construction du château. Dans sa forme primitive, il se composait d’une enceinte quadrangulaire flanquée de tours d’angles et d’un corps de logis. Entièrement entouré par un étang, seul un pont-levis en permettait l’accès.

Au début du XV° siècle, ajout d’une nouvelle enceinte (fausses-braies) ceinturant l’ensemble.

A la fin du XVI° siècle, adjonction de deux ailes et d’une écurie s’appuyant sur les courtines, construction d’une galerie sur portiques, grand escalier, cheminées, etc.

A la Révolution, le château échappe à la destruction, mais ses tours considérées comme symbole seigneurial sont arasées à la hauteur des bâtiments.

En 1905, la courtine ouest et les écuries en mauvais état sont abattues, mettant en valeur la belle cour intérieure.

Aujourd’hui, Bouligneux, parmi les édifices en briques (carrons) de la Dombes, est un des châteaux les plus authentiques de la région. voiture. Parking

visite guidée du château de Bouligneux MH. Durée 1 h

©D. Junguers