Visite en autonomie des jardins, Les jardins panoramiques de Limeuil, Limeuil

Informations pratiques

Visite en autonomie des jardins 19 et 20 septembre Les jardins panoramiques de Limeuil Dordogne

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées, les demandeurs d’emploi, les étudiants. Ce montant sera utilisé pour la sauvegarde d’un élément patrimonial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir nos 2 hectares de jardins thématiques et pédagogiques, ponctués de parcours d’interprétation, et profitez de superbes points de vue sur les paysages environnants et la confluence de la Dordogne et de la Vézère.

Prolongez votre découverte avec l’Escape Game Garden et les jeux géants proposés sur place.

Durant ces deux journées, de 10h à 18h, un atelier d’initiation à la vannerie pour le jardin vous permettra également de découvrir ce savoir-faire et de vous essayer à différentes techniques.

Atelier sans supplément de prix et sans réservation.

Les jardins panoramiques de Limeuil Place des Fossés, 24510 Limeuil Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 73 26 13 http://www.jardins-panoramiques-limeuil.com Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet d’un village avec le label « Plus Beaux Villages de France », les jardins panoramiques surplombent la confluence des rivières Dordogne-Vézère et les toits de son village médiéval.

Tout au long de votre parcours, appréciez les jardins pédagogiques, ludiques et interactifs (jardin médiéval, jardin des sorcières, jardin d’eau, jardin des insectes…), les sentiers d’interprétation thématiques, la ruche pédagogique et une vue à 360° sur les paysages environnants. La visite se fait en autonomie dans ce parc à l’anglaise arboré de 2 ha.

En groupe ou dans le cadre scolaire, l’équipe du jardin vous propose des visites adaptées et accompagnées avec des ateliers pédagogiques.

Nous vous invitons à venir découvrir nos 2 hectares de jardins thématiques et pédagogiques, avec leurs parcours d’interprétation, ainsi que les superbes points de vue sur les paysages environnants et…

© Au fil du temps