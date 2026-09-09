Visite en autonomie d’une demeure d’artiste : le domaine de Peyloubère, Domaine de Peyloubère, Pavie

Informations pratiques

Visite en autonomie d’une demeure d’artiste : le domaine de Peyloubère Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Domaine de Peyloubère Gers

Gratuit. Nombre de places limité. Inscription obligatoire. Le domaine sera fermé en dehors de ces créneaux de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À Pavie, les propriétaires du domaine de Peyloubère ouvrent exceptionnellement les portes de leur demeure, dont les origines remontent au XVIIe siècle.

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire, marqué par le passage du peintre Mario Cavaglieri (1887-1969), dont les décors encore visibles témoignent de son univers artistique. Vous pourrez également découvrir le travail de Clément Dupont, artiste en résidence au domaine, qui présente une création picturale inspirée de l’œuvre du peintre italien.

Un fascicule accompagnera la visite et les propriétaires seront présents pour répondre à vos questions à son issue.

Aucune visite ne sera possible en dehors des créneaux prévus.

Domaine de Peyloubère Route de peyloubère, 32000 Pavie Pavie 32550 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 05 22 89 »}, {« type »: « email », « value »: « info@auch-tourisme.com »}]

_À Pavie, les propriétaires du domaine de Peyloubère ouvrent exceptionnellement les portes de leur maison, dont les origines remontent au XVIIᵉ siècle. Venez explorer ce lieu chargé d’histoire, par à…

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