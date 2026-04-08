Bouzigues

VISITE EN BATEAU DES PARCS À HUÎTRES AVEC BLEU MARIN DEPUIS BOUZIGUES

Bouzigues Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-08 2026-05-01 2026-07-01 2026-10-01

Au départ du port de plaisance de Bouzigues (au bout de l’embarcadère, sous le drapeau du Conseil Départemental).Embarquez à bord du Bleu Marin pour une découverte de la conchyliculture avec un professionnel.Le bateau accoste pendant environ 30 minutes au cœur de l’exploitation, à un parc spécialement aménagé.Les fils d’huîtres et de moules immergés sont sortis de l’eau mécaniquement et s’exposent à la vue de tous.Le Capitaine, ostréiculteur de profession, explique son métier.Embarquement 15 minutes avant le départ, au port de plaisance de Bouzigues pour 1 heure environ. .

Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 6 03 31 44 90 bleumarin34@hotmail.fr

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English :

L’événement VISITE EN BATEAU DES PARCS À HUÎTRES AVEC BLEU MARIN DEPUIS BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE