Visite en bus : l’histoire de Royan, CIAP de Royan, Royan

Informations pratiques

Visite en bus : l’histoire de Royan Vendredi 18 septembre, 14h30 CIAP de Royan Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et découvrez, en toute sérénité, l’histoire de Royan.

Depuis sa constitution en tant que bourg à l’époque médiévale jusqu’à sa reconstruction dans les années 1950 et ses transformations récentes, cette visite vous invite à parcourir les grandes étapes de l’évolution de la ville.

CIAP de Royan 42 avenue des congrès, Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Suivant un parcours chronologique et thématique, ce lieu culturel raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement. Localisation : Rez-de-mer du Palais des Congrès, Avenue des Congrès

Horaires d’ouvertures : Tous les jours sauf le jeudi, de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite

Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et découvrez, en toute sérénité, l’histoire de Royan.

©R. Riehl, Ville de Royan