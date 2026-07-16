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Visite en bus : l’histoire de Royan, CIAP de Royan, Royan

vendredi 18 septembre 2026 · CIAP de Royan · Royan

Visite en bus : l’histoire de Royan, CIAP de Royan, Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
CIAP de Royan
Adresse
42 avenue des congrès, Royan
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Visite en bus : l’histoire de Royan Vendredi 18 septembre, 14h30 CIAP de Royan Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et découvrez, en toute sérénité, l’histoire de Royan.
Depuis sa constitution en tant que bourg à l’époque médiévale jusqu’à sa reconstruction dans les années 1950 et ses transformations récentes, cette visite vous invite à parcourir les grandes étapes de l’évolution de la ville.

CIAP de Royan 42 avenue des congrès, Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Suivant un parcours chronologique et thématique, ce lieu culturel raconte l’évolution urbaine et architecturale de Royan, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement. Localisation : Rez-de-mer du Palais des Congrès, Avenue des Congrès
Horaires d’ouvertures : Tous les jours sauf le jeudi, de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite
Embarquez pour une visite guidée à bord du bus municipal et découvrez, en toute sérénité, l’histoire de Royan.

©R. Riehl, Ville de Royan

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