UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cabourg

Visite en famille À bord de l’Orient-Express Villa du Temps retrouvé Cabourg

mercredi 21 octobre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Villa du Temps retrouvé
Adresse
15 Avenue du Président Raymond Poincaré
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Visite en famille : À bord de l’Orient-Express

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

Votre famille plonge dans l’univers fascinant de ce train légendaire et découvre les secrets qui ont marqué son histoire. Au fil d’une visite ludique et conviviale, petits et grands explorent les coulisses de sa création, ses anecdotes surprenantes… Dès 6 ans.
Votre famille plonge dans l’univers fascinant de ce train légendaire et découvre les secrets qui ont marqué son histoire. Au fil d’une visite ludique et conviviale, petits et grands explorent les coulisses de sa création, ses anecdotes surprenantes et les innovations qui ont façonné sa renommée.

Dès 6 ans.
Inscription obligatoire.   .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44  contact@villadutempsretrouve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite en famille : À bord de l’Orient-Express

Your family will plunge into the fascinating world of this legendary train and discover the secrets that have marked its history. On a fun and friendly tour, young and old alike can explore behind the scenes how it was created and its surprising anecdotes… From age 6.

L’événement Visite en famille : À bord de l’Orient-Express Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg

À voir aussi à Cabourg (Calvados)