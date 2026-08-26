Visite en famille À bord de l’Orient-Express Villa du Temps retrouvé Cabourg
mercredi 21 octobre 2026 · Villa du Temps retrouvé · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Visite en famille : À bord de l’Orient-Express
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Votre famille plonge dans l’univers fascinant de ce train légendaire et découvre les secrets qui ont marqué son histoire. Au fil d’une visite ludique et conviviale, petits et grands explorent les coulisses de sa création, ses anecdotes surprenantes… Dès 6 ans.
Votre famille plonge dans l’univers fascinant de ce train légendaire et découvre les secrets qui ont marqué son histoire. Au fil d’une visite ludique et conviviale, petits et grands explorent les coulisses de sa création, ses anecdotes surprenantes et les innovations qui ont façonné sa renommée.
Dès 6 ans.
Inscription obligatoire. .
Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com
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English : Visite en famille : À bord de l’Orient-Express
Your family will plunge into the fascinating world of this legendary train and discover the secrets that have marked its history. On a fun and friendly tour, young and old alike can explore behind the scenes how it was created and its surprising anecdotes… From age 6.
L’événement Visite en famille : À bord de l’Orient-Express Cabourg a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cabourg
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