Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Ferme d’Epaville Montivilliers
Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Ferme d’Epaville Montivilliers vendredi 10 juillet 2026.
Montivilliers
Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Du bébé au retraité, nous aurons le plaisir de vous faire partager notre passion. À 8 km du Havre, vous aurez une visite guidée de 2 heures pendant laquelle les 5 sens seront en éveil. Les enfants pourront entrer dans les parcs, donner à manger, caresser ou partager avec leur famille les plaisirs de la ferme. Durant la visite, vous pourrez aussi échanger sur notre métier, l’environnement, notre rôle à tous, l’histoire du clos-masure… Votre visite contribuera à la sauvegarde d’un patrimoine cauchois du 18ème siècle resté authentique avec son manoir, pigeonnier, cellier, four à pain, verger, mare…
Sur réservation uniquement. .
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 58 64 contact@ferme-epaville.com
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English : Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville
L’événement Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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