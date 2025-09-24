Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Ferme d’Epaville Montivilliers

Montivilliers

Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Du bébé au retraité, nous aurons le plaisir de vous faire partager notre passion. À 8 km du Havre, vous aurez une visite guidée de 2 heures pendant laquelle les 5 sens seront en éveil. Les enfants pourront entrer dans les parcs, donner à manger, caresser ou partager avec leur famille les plaisirs de la ferme. Durant la visite, vous pourrez aussi échanger sur notre métier, l’environnement, notre rôle à tous, l’histoire du clos-masure… Votre visite contribuera à la sauvegarde d’un patrimoine cauchois du 18ème siècle resté authentique avec son manoir, pigeonnier, cellier, four à pain, verger, mare…

Sur réservation uniquement. .

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 58 64 contact@ferme-epaville.com

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English : Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville

L’événement Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie