Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 4 juillet 2026.

Anglet

Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Une visite de l’exposition Tutti Frutti proposée en langue basque par Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et enseignante.

Dans le cadre de l’exposition collective Tutti Frutti où l’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisation des étalages. .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti

L’événement Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Anglet