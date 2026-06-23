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Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet

Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti Galerie Georges Pompidou Anglet samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Galerie Georges Pompidou
Adresse
12 rue Albert le Barillier
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Anglet

Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Une visite de l’exposition Tutti Frutti proposée en langue basque par Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et enseignante.

Dans le cadre de l’exposition collective Tutti Frutti où l’espace d’exposition bascule en marché, lieu de rencontres propice aux échanges et à la théâtralisation des étalages.   .

Galerie Georges Pompidou 12 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60  culture@anglet.fr

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English : Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti

L’événement Visite en langue basque de l’exposition Tutti Frutti Anglet a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Anglet

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