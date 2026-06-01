Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite en langue des signes, Espace Decauville, Voisins-le-Bretonneux

Visite en langue des signes, Espace Decauville, Voisins-le-Bretonneux

Visite en langue des signes, Espace Decauville, Voisins-le-Bretonneux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace Decauville

Adresse : 5 place de la division Leclerc, Voisins-le-Bretonneux

Ville : 78960 Voisins-le-Bretonneux

Département : Yvelines

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit - Tout public - Sur réservation

Visite en langue des signes Samedi 13 juin, 15h00 Espace Decauville Yvelines

Gratuit – Tout public – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Espace Decauville 5 place de la division Leclerc, Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4037 »}]
Découverte de l’exposition « Le temps des vacances » en langage des signes. design loisirs

DR

À voir aussi à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines)