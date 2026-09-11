Visite en occitan Centre d’art image/imatge Orthez

Informations pratiques

Orthez

Visite en occitan

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

En partenariat avec Cultura de Noste.

Que vous parliez bien, peu ou pas du tout occitan, cette visite ouverte à tous·tes est l’occasion de découvrir les œuvres à travers une autre langue et les yeux de ses locuteur·ices. .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12

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English : Visite en occitan

L’événement Visite en occitan Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn