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Visite en occitan Centre d’art image/imatge Orthez

mardi 29 septembre 2026 · Centre d'art image/imatge · Orthez

Visite en occitan Centre d’art image/imatge Orthez

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre d'art image/imatge
Adresse
3 rue de Billère
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Visite en occitan

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

En partenariat avec Cultura de Noste.
Que vous parliez bien, peu ou pas du tout occitan, cette visite ouverte à tous·tes est l’occasion de découvrir les œuvres à travers une autre langue et les yeux de ses locuteur·ices.   .

Centre d’art image/imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 

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English : Visite en occitan

L’événement Visite en occitan Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn

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