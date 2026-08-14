Informations pratiques

Harfleur

Visite Escapade médiévale

Centre historique Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

De la porte de Rouen à la flamboyante église gothique Saint–Martin en passant par l’hôtel Guillard et l’auberge des Portugais, remontez le temps pour plonger au cœur du Moyen Age.

Au fil des ruelles et des quais pavés, vous mesurez la prospérité et le rayonnement d’une des plus importantes cités portuaires de Normandie entre le 11ème et le 16ème siècle.

À partir de 10 ans

inscription conseillée au 02 35 13 30 09 .

Centre historique Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Visite Escapade médiévale

L’événement Visite Escapade médiévale Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie