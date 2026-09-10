Visite et atelier de croquis en plein air, Parc de L’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis

Informations pratiques

Visite et atelier de croquis en plein air Samedi 19 septembre, 14h00 Parc de L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

gratuit, Adultes, Enfants de 10 ans et +,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Île-Saint-Denis : reconquérir le vivant

Visite et atelier de croquis en plein air

Samedi 19 septembre

14h30 – 17h

Cette balade vous emmène à la découverte d’un territoire où la nature reprend peu à peu ses droits. Du parc départemental de L’Île-Saint-Denis jusqu’au site de LIL’Ô, ancien espace industriel devenu lieu d’herboriculture, le parcours met en lumière des dynamiques concrètes de résilience écologique.

Ici, la transformation des paysages raconte une autre manière d’habiter et de réparer la ville. Entre eau, végétation et nouveaux usages, les participants sont invités à observer, dessiner et s’immerger dans ces écosystèmes en devenir. Une expérience sensible pour comprendre comment, face aux mutations urbaines, la nature peut non seulement résister, mais redevenir une force structurante du territoire.

Dès les premiers instants de la visite, vous serez invités à vous munir d’un petit carnet à croquis et d’un stylo, distribués par la médiatrice, et entre quelques paroles échangées, à observer les végétaux et à dessiner ce qui vous entoure.

Adultes, Enfants de 10 ans et +

Rendez vous parking du parc

Parc de L’Île-Saint-Denis Quai de la Marine 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 35 18 03 74 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-lile-saint-denis/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/croquis-en-plein-air/ »}] Ce parc longiligne de 25 hectares lové entre deux bras de Seine est une invitation à la flânerie et à la découverte de l’avifaune caractéristique des berges fluviales. Adresse : Quai de la Marine, 93450 L’Ile-Saint-Denis

Horaires d’ouverture

24H/24

Le parc sera fermé en cas d’alerte météo

Accès

En RER

Ligne C : arrêt « Epinay-sur-Seine », puis 15 minutes de marche ou bus 237 / 261.

Ligne D : arrêt « Saint-Denis », puis bus 261.

En tram

Ligne T1 : arrêt « L’Ile-Saint-Denis », puis bus 237

Ligne T8 : arrêt « Gilbert Bonnemaison », puis 15 minutes de marche ou bus 237.

En bus

Lignes 138 / 238 / 261 : arrêt « Pont d’Epinay »

Ligne 237 : arrêt « Parc de L’Ile-Saint-Denis »

En voiture

Autoroute A86 : sortie N°6 « Asnières » ou sortie N°7 « Villeneuve-la-Garenne »

RN 14

Circuit commenté et dessiné

©département de la Seine Saint Denis