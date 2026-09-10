Visite et atelier de croquis en plein air, Parc de L’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Parc de L'Île-Saint-Denis · L'Île-Saint-Denis
Informations pratiques
Visite et atelier de croquis en plein air Samedi 19 septembre, 14h00 Parc de L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
gratuit, Adultes, Enfants de 10 ans et +,
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’Île-Saint-Denis : reconquérir le vivant
Visite et atelier de croquis en plein air
Samedi 19 septembre
14h30 – 17h
Cette balade vous emmène à la découverte d’un territoire où la nature reprend peu à peu ses droits. Du parc départemental de L’Île-Saint-Denis jusqu’au site de LIL’Ô, ancien espace industriel devenu lieu d’herboriculture, le parcours met en lumière des dynamiques concrètes de résilience écologique.
Ici, la transformation des paysages raconte une autre manière d’habiter et de réparer la ville. Entre eau, végétation et nouveaux usages, les participants sont invités à observer, dessiner et s’immerger dans ces écosystèmes en devenir. Une expérience sensible pour comprendre comment, face aux mutations urbaines, la nature peut non seulement résister, mais redevenir une force structurante du territoire.
Dès les premiers instants de la visite, vous serez invités à vous munir d’un petit carnet à croquis et d’un stylo, distribués par la médiatrice, et entre quelques paroles échangées, à observer les végétaux et à dessiner ce qui vous entoure.
Adultes, Enfants de 10 ans et +
Rendez vous parking du parc
Parc de L’Île-Saint-Denis Quai de la Marine 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 35 18 03 74 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-lile-saint-denis/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/activite/croquis-en-plein-air/ »}] Ce parc longiligne de 25 hectares lové entre deux bras de Seine est une invitation à la flânerie et à la découverte de l’avifaune caractéristique des berges fluviales. Adresse : Quai de la Marine, 93450 L’Ile-Saint-Denis
Horaires d’ouverture
24H/24
Le parc sera fermé en cas d’alerte météo
Accès
En RER
Ligne C : arrêt « Epinay-sur-Seine », puis 15 minutes de marche ou bus 237 / 261.
Ligne D : arrêt « Saint-Denis », puis bus 261.
En tram
Ligne T1 : arrêt « L’Ile-Saint-Denis », puis bus 237
Ligne T8 : arrêt « Gilbert Bonnemaison », puis 15 minutes de marche ou bus 237.
En bus
Lignes 138 / 238 / 261 : arrêt « Pont d’Epinay »
Ligne 237 : arrêt « Parc de L’Ile-Saint-Denis »
En voiture
Autoroute A86 : sortie N°6 « Asnières » ou sortie N°7 « Villeneuve-la-Garenne »
RN 14
Circuit commenté et dessiné
©département de la Seine Saint Denis