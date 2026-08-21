L’Île-Saint-Denis : reconquérir le vivant – Visite et atelier de croquis, Parking du parc de L’Île-Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis

Informations pratiques

L’Île-Saint-Denis : reconquérir le vivant – Visite et atelier de croquis Samedi 19 septembre, 14h30 Parking du parc de L’Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Gratuit, réservation obligatoire. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si observer la ville permettait de mieux comprendre la résilience du vivant ? Plaine Commune, en partenariat avec Les Cultiveuses et l’artiste Gaëlle Correa, illustratrice et graphiste, vous propose une visite-atelier, sur le thème des patrimoines en péril et de la résilience écologique :

Cette balade vous emmène à la découverte d’un territoire où la nature reprend peu à peu ses droits. Du parc départemental de L’Île-Saint-Denis jusqu’au site de LIL’Ô, ancien espace industriel devenu lieu d’herboriculture, le parcours met en lumière des dynamiques concrètes de résilience écologique.

Ici, la transformation des paysages raconte une autre manière d’habiter et de réparer la ville. Entre eau, végétation et nouveaux usages, les participants sont invités à observer, dessiner et s’immerger dans ces écosystèmes en devenir. Une expérience sensible pour comprendre comment, face aux mutations urbaines, la nature peut non seulement résister, mais redevenir une force structurante du territoire.

Dès les premiers instants de la visite, vous serez invités à vous munir d’un petit carnet à croquis et d’un stylo, distribués par la médiatrice, et, entre quelques paroles échangées, à observer les végétaux et à dessiner ce qui vous entoure.

À partir de 10 ans. Les participants sont invités à se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements qui ne craignent ni le temps (ateliers en plein air), ni les coups de crayon.

Parking du parc de L’Île-Saint-Denis 77 rue Quai de la Marine, 93450 L’Île-Saint-Denis L’Île-Saint-Denis 93450 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.pop-plainecommune.com/les-visites-guidees-de-lagence-pop/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Possibilité de venir en voiture et de stationner ou bien de rejoindre le parking par les transports en commun avec les arrêts des bus 237 (Parc de L’Île-Saint-Denis) ou 238 (Les Courtilles).

Circuit-atelier dessin

©Jeanne Frank