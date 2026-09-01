Visite et Ateliers Nature au centre d’hébergement La Charnie Centre la Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie
mercredi 16 septembre 2026 · Centre la Charnie · Torcé-Viviers-en-Charnie
Informations pratiques
Torcé-Viviers-en-Charnie
Visite et Ateliers Nature au centre d’hébergement La Charnie
Centre la Charnie 2 Rue du Verger Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Visite du centre, atelier soin des animaux et atelier fabrication de lessive artisanale .
Au programme visite du centre, de la mini ferme pédagogique, du jardin potager et partagé avec l’école du Verger, de la chaufferie à bois. Atelier soin des animaux auprès de nos poules, lapins et cochons d’Inde, et atelier fabrication artisanale de lessive , jeux en tout genre. Une après-midi au vert dans les coulisses de notre cente.
Animation gratuite, sur réservation. .
Centre la Charnie 2 Rue du Verger Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire centrelacharnie@gmail.com
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English :
Tour of the center, “animal care” workshop, and “homemade laundry detergent” workshop.
L’événement Visite et Ateliers Nature au centre d’hébergement La Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons