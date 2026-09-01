Visite et Ateliers Nature au centre d’hébergement La Charnie Centre la Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie

Informations pratiques

Torcé-Viviers-en-Charnie

Visite et Ateliers Nature au centre d’hébergement La Charnie

Centre la Charnie 2 Rue du Verger Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Visite du centre, atelier soin des animaux et atelier fabrication de lessive artisanale .

Au programme visite du centre, de la mini ferme pédagogique, du jardin potager et partagé avec l’école du Verger, de la chaufferie à bois. Atelier soin des animaux auprès de nos poules, lapins et cochons d’Inde, et atelier fabrication artisanale de lessive , jeux en tout genre. Une après-midi au vert dans les coulisses de notre cente.

Animation gratuite, sur réservation. .

Centre la Charnie 2 Rue du Verger Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire centrelacharnie@gmail.com

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English :

Tour of the center, “animal care” workshop, and “homemade laundry detergent” workshop.

L’événement Visite et Ateliers Nature au centre d’hébergement La Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons