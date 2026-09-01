Informations pratiques

Lembach

Visite et démonstration du moulin à huile

13 rue Principale Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-16

Découverte du moulin à huile, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. Sur inscription.

Découverte du moulin à huile, datant du 19ème siècle, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier broyage de noix, chauffe de la pâte, mise sous presse … et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. .

13 rue Principale Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 24 23

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English :

Discover the oil mill and how it works, learn about the various stages of the miller’s work and see how to make oil from walnut kernels. Registration required.

L’événement Visite et démonstration du moulin à huile Lembach a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte