Visite et démonstration du moulin à huile Lembach
vendredi 18 septembre 2026 · Lembach
Informations pratiques
Lembach
Visite et démonstration du moulin à huile
13 rue Principale Lembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16
Découverte du moulin à huile, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. Sur inscription.
Découverte du moulin à huile, datant du 19ème siècle, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier broyage de noix, chauffe de la pâte, mise sous presse … et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. .
13 rue Principale Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 24 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the oil mill and how it works, learn about the various stages of the miller’s work and see how to make oil from walnut kernels. Registration required.
L’événement Visite et démonstration du moulin à huile Lembach a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Lembach (Bas-Rhin)
- Visites guidées d’un ouvrage de la Ligne Maginot en français et en allemand, Ouvrage de la Ligne Maginot – Le Four-à-Chaux, Lembach 20 septembre 2026
- Découverte guidée du château de Fleckenstein, Château fort de Fleckenstein, Lembach 20 septembre 2026
- Visite guidée de l’ouvrage du Four à Chaux ligne Maginot Lembach 20 septembre 2026
- Promenade naturaliste le long des rives du Fleckenstein Lembach 27 septembre 2026
- Déjeuner musical Lembach 11 octobre 2026