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AGENDA · Lembach

Visite et démonstration du moulin à huile Lembach

vendredi 18 septembre 2026 · Lembach

Visite et démonstration du moulin à huile Lembach

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
13 rue Principale
Ville
67510 Lembach
Département
Bas-Rhin
Tarif

Lembach

Visite et démonstration du moulin à huile

13 rue Principale Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16

Découverte du moulin à huile, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix. Sur inscription.
Découverte du moulin à huile, datant du 19ème siècle, de son fonctionnement, explication des différentes étapes du travail du meunier broyage de noix, chauffe de la pâte, mise sous presse … et démonstration de fabrication artisanale d’huile à partir de cerneaux de noix.   .

13 rue Principale Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 24 23 

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English :

Discover the oil mill and how it works, learn about the various stages of the miller’s work and see how to make oil from walnut kernels. Registration required.

L’événement Visite et démonstration du moulin à huile Lembach a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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