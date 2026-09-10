Visite et sortie avec la barque catalane de Sardinal ND de Consolation M.H., Port d’Argelès-sur-mer, Argelès-sur-Mer

Informations pratiques

Visite et sortie avec la barque catalane de Sardinal ND de Consolation M.H. 19 et 20 septembre Port d’Argelès-sur-mer Pyrénées-Orientales

Gratuit. Embarquement de 8 personnes par tranches horaires de 1h (suivant météo).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le sardinal Notre-Dame de Consolation, une barque catalane à voile latine datant de 1913, à travers une exposition et une visite gratuites.

Des promenades gratuites pourront également être proposées, selon les conditions météorologiques.

Port d’Argelès-sur-mer Quai Christophe Colomb, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Le Racou Pyrénées-Orientales Occitanie 0688430371 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064800126134 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064800126134 Petit port situé au début de la Côte Vermeille, entre Argelès-sur-Mer et Collioure, ce lieu témoigne d’une importante tradition maritime. Autrefois, Argelès-sur-Mer et Collioure possédaient notamment une flotte de pêche composée de barques catalanes. Voiture, bus

Exposition, visite et promenades gratuites (suivant meteo) avec le sardinal ND de Consolation. Barque catalane à voile latine de 1913

©Max Cerda