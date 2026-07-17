Visite exceptionnelle de la salle des catéchismes, Église paroissiale Saint-Germain, Gouvernes

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de la salle des catéchismes Samedi 19 septembre, 14h00 Église paroissiale Saint-Germain Seine-et-Marne

Visite par groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Association du Patrimoine de Gouvernes vous ouvre exceptionnellement les portes de la salle des catéchismes, classée au titre des Monuments historiques et actuellement en restauration.

Les visiteurs découvriront l’histoire de ce lieu remarquable, son architecture, ses décors peints et les nombreuses anecdotes qui témoignent de son riche passé.

En parallèle, une vidéo de 15 minutes, réalisée et racontée par Yves Mosser, sera diffusée en continu dans l’église. Elle permettra de découvrir la salle sous un autre regard et d’en apprendre davantage sur son histoire et ses particularités.

Église paroissiale Saint-Germain 1 Rue Saint-Germain, 77400 Gouvernes, France Gouvernes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lepatrimoinedegouvernes77@gmail.com »}] Venant butter contre le bas-côté nord de l’église (XIIIe siècle), la salle de catéchisme ne communique pas avec les corps voisins mais a pu néanmoins servir autrefois de sacristie. Des peintures murales se déploient sur le mur nord (vierge à l’Enfant dans une mandorle entourée d’anges et de saints ou figures en procession) et sur le mur est (Trône de grâce). Le mur sud était occupé par une vaste toile figurant la Cène, aujourd’hui disparue. Ces peintures sont dues au chanoine Etienne-Léon Jouy, grand érudit seine-et-marnais de la fin du XIXe siècle et artiste autodidacte. Ces peintures illustrent une catéchèse en accrod avec les préoccupations qui pouvaient nourrir un aumônier pénétré de ses responsabilités, doublé d’un artiste revendiquant la tradition gothique dans sa volonté d’instruire, d’édifier et d’intéresser.

Visite commentée de la salle des catéchismes

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