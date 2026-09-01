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Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais Chalais

dimanche 20 septembre 2026 · Chalais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
15 Rue du Château
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif
11 11 11

Chalais

Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais

15 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une visite historique des douves, permettant de découvrir l’histoire du site, du Moyen Âge à la Renaissance.
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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76  yves.bonnin82@orange.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, take a historical tour of the moat and discover the site’s history, from the Middle Ages to the Renaissance.

L’événement Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente

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