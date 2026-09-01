Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais Chalais
dimanche 20 septembre 2026 · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais
15 Rue du Château Chalais Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une visite historique des douves, permettant de découvrir l’histoire du site, du Moyen Âge à la Renaissance.
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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76 yves.bonnin82@orange.fr
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English :
To celebrate European Heritage Days, take a historical tour of the moat and discover the site’s history, from the Middle Ages to the Renaissance.
L’événement Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente
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