Informations pratiques

Chalais

Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais

15 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez pour une visite historique des douves, permettant de découvrir l’histoire du site, du Moyen Âge à la Renaissance.

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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76 yves.bonnin82@orange.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, take a historical tour of the moat and discover the site’s history, from the Middle Ages to the Renaissance.

L’événement Visite exceptionnelle historique des douves du Château de Chalais Chalais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente