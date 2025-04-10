Visite exclusive des Halles de Normandie Rouen

Rouen

Visite exclusive des Halles de Normandie

Avenue du Commandant Bicheray Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:30:00

fin : 2026-09-24 11:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-25 2026-07-30 2026-08-27 2026-09-24

Plongez au cœur du ventre de Rouen ! Découvrez les Halles de Normandie, ce lieu unique où l’agitation des marchés d’autrefois se mêle à la modernité d’une chaîne d’approvisionnement agile et engagée, parfaitement orchestrée. Habituellement réservé aux seuls professionnels, le Marché d’Intérêt National de Rouen vous ouvre ses portes pour une immersion inédite et savoureuse.

Cette visite guidée vous plongera dans les coulisses du plus important MIN du Nord-Ouest de la France. Rencontrez les hommes et les femmes qui font vivre cet écosystème exceptionnel un marché de gros alimentaire qui nourrit toute une région, valorisant circuits courts et produits frais de qualité, tout au long de l’année.

Au fil de la visite, laissez-vous surprendre par

• Les secrets de la mûrisserie de bananes et les étapes fascinantes de leur processus de murissage,

• L’effervescence des allées de la halle aux fruits et légumes, véritable carrefour des produits frais de Normandie.

L’explication des activités viandes, poissons et crustacés vous permettra de comprendre les étapes de la filière agroalimentaire, de la fourche à la fourchette, et de la mer à l’assiette.

En fonction de l’actualité et des saisons, vous aurez peut-être l’opportunité de découvrir le métier de brasseur ou la fabrication de la galette.

Et pour conclure en gourmandise, vous dégusterez une sélection de produits fermiers, soigneusement choisis pour célébrer les saveurs authentiques de notre terroir.

Si vous le désirez, vous pourrez vous restaurer au restaurant qui se trouve sur le MIN et qui est ouvert aux particuliers. Le Carreau des Halles ; Tél. 02.35.70.94.69 ; brasserie.lecarreaudeshalles@outlook.fr .

Avenue du Commandant Bicheray Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Visite exclusive des Halles de Normandie

L’événement Visite exclusive des Halles de Normandie Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme