Visite Exposition IVRESSE, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Visite Exposition IVRESSE Lundi 18 mai, 15h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

5€ plein tarif /3€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T15:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T15:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

À travers ses riches collections d’arts graphiques – dessins, estampes, affiches publicitaires – complétées par des objets et des tableaux issus des collections municipales, le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy vous invite à un voyage exaltant dans le monde de l’ivresse, (sans risque d’ébriété !).

Attention, risque d’addiction aux collections du musée !

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772844368 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

L’expo à consommer sans modération !