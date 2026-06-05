Sillé-le-Guillaume

Visite familiale en costume

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

La dame de Sillé fera découvrir la forteresse à toute la famille ! Pour vivre la vie de château le temps d’une visite, des costumes pour enfants seront à disposition.

Château médiéval de Sillé-le-Guillaume Tous les mardis et jeudis du 7 juillet au 27 août, à 14h30

Réservation

02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43

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English :

L’événement Visite familiale en costume Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume