Visite famille la petite vadrouille au Pavillon Musée de La Cour d’Or Metz

Metz

Visite famille la petite vadrouille au Pavillon

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 10:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le kiwi, le grand pingouin, le castor et les autres animaux du Pavillon vous attendent ! Venez les découvrir dans une visite pensée pour les petits.

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte, 1h, gratuit, sur réservationEnfants

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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The kiwi, the great penguin, the beaver and the other animals of the Pavilion are waiting for you! Come and discover them in a visit designed just for kids.

Children aged 3 to 6 accompanied by an adult, 1 hr, free, booking essential

L’événement Visite famille la petite vadrouille au Pavillon Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ