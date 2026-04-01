Visite famille la petite vadrouille au Pavillon Musée de La Cour d’Or Metz
Visite famille la petite vadrouille au Pavillon Musée de La Cour d’Or Metz jeudi 23 avril 2026.
Metz
Visite famille la petite vadrouille au Pavillon
Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 10:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Le kiwi, le grand pingouin, le castor et les autres animaux du Pavillon vous attendent ! Venez les découvrir dans une visite pensée pour les petits.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte, 1h, gratuit, sur réservationEnfants
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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
The kiwi, the great penguin, the beaver and the other animals of the Pavilion are waiting for you! Come and discover them in a visit designed just for kids.
Children aged 3 to 6 accompanied by an adult, 1 hr, free, booking essential
L’événement Visite famille la petite vadrouille au Pavillon Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ
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