Visite – Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes
Visite – Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes dimanche 10 mai 2026.
Visite – Fenêtre sur la nature Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 10 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages.
Découvrez comment les peintres Bertin, Caillebotte et Everberg traduisent la nature dans leurs paysages au travers des collections du Musée des beaux-arts de Rennes.
Situé Quai Zola, le site du Musée des beaux-arts de Rennes propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T16:00:00.000+02:00
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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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