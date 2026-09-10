Visite flash : Art cinétique, Musée des beaux-arts, Rennes
dimanche 27 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Rennes
Informations pratiques
Visite flash : Art cinétique Dimanche 27 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00
Venez découvrir les œuvres en mouvement au musée !
Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.
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Venez découvrir les œuvres en mouvement au musée ! Exposition
Musée des beaux-arts de Rennes – Jean Manuel Salingue
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