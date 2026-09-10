Visite flash : Art cinétique, Musée des beaux-arts, Rennes

Informations pratiques

Visite flash : Art cinétique Dimanche 27 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:30:00+02:00

Venez découvrir les œuvres en mouvement au musée !

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 17 45 »}, {« type »: « email », « value »: « mba-reservations@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/ »}]

Venez découvrir les œuvres en mouvement au musée ! Exposition

Musée des beaux-arts de Rennes – Jean Manuel Salingue