VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS) MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Toulouse
VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS) MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS)
MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins, le Monument à la Gloire de la Résistance s’associe aux Jardins du Muséum pour évoquer la mémoire.
C’est à deux voix avec la jardinière botaniste, Guillemette Bourdillon, que vous découvrez ce Monument puis le Jardin des Plantes pour parler de la symbolique des arbres, de leur mémoire qui fait écho à celle des Hommes.
Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .
MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this year’s Rendez-vous aux Jardins, the Monument à la Gloire de la Résistance joins forces with the Jardins du Muséum to evoke memory.
L’événement VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Rencontre: Lire L’ivresse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 24 avril 2026
- Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée, Copro les Potiers, Toulouse 24 avril 2026
- HÉRAUT & HÉRALDIQUES LE MONDE DES ARMOIRIES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 24 avril 2026
- Soirée Hong Sang-soo, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026
- La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026