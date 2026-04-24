VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS) MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Toulouse

Toulouse

VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS)

MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins, le Monument à la Gloire de la Résistance s’associe aux Jardins du Muséum pour évoquer la mémoire.

C’est à deux voix avec la jardinière botaniste, Guillemette Bourdillon, que vous découvrez ce Monument puis le Jardin des Plantes pour parler de la symbolique des arbres, de leur mémoire qui fait écho à celle des Hommes.

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE Allées Frédéric Mistral Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this year’s Rendez-vous aux Jardins, the Monument à la Gloire de la Résistance joins forces with the Jardins du Muséum to evoke memory.

L’événement VISITE FLASH AU MONUMENT A LA GLOIRE DE LA RESISTANCE (RENDEZ-VOUS AUXJARDINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE