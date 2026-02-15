Visite Flash Biarritz depuis le Phare lecture de paysage Plateau du phare Biarritz

Visite Flash Biarritz depuis le Phare lecture de paysage

Plateau du phare Esplanade Élisabeth II Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Des cimes des Pyrénées aux immenses plages landaises, laissez-vous guider à travers un panorama unique où la nature côtoie l’urbanisme du littoral. Un véritable kaléidoscope de couleurs et de reliefs à découvrir le temps d’un regard depuis le Plateau du Phare.

Point de rendez-vous Esplanade Élisabeth II, face au portail du phare.

Cette visite se déroule depuis l’esplanade du phare, sans montée.

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’observation, l’accès au sommet est possible selon les horaires d’ouverture. .

Plateau du phare Esplanade Élisabeth II Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Visite Flash Biarritz depuis le Phare lecture de paysage

