Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture Honfleur
Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture Honfleur samedi 23 mai 2026.
Honfleur
Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture
Quai de la Planchette Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 21:10:00
Date(s) :
2026-05-23
Visite flash de La Lieutenance Histoire et architecture
Visite flash de La Lieutenance et cerise sur le gâteau, découverte des terrasses et son point de vue à couper le souffle !
Durée 30 à 40 minutes
Visites gratuites à 20h30 et 21h30
Sur réservation .
Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture
Flash visit to La Lieutenance History and architecture
L’événement Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville
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