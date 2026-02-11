Honfleur

Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture

Quai de la Planchette Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 21:10:00

Date(s) :

2026-05-23

Visite flash de La Lieutenance Histoire et architecture

Visite flash de La Lieutenance et cerise sur le gâteau, découverte des terrasses et son point de vue à couper le souffle !

Durée 30 à 40 minutes

Visites gratuites à 20h30 et 21h30

Sur réservation .

Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture

Flash visit to La Lieutenance History and architecture

L’événement Visite Flash de La Lieutenance Histoire et architecture Honfleur a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Honfleur-Beuzeville