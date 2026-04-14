Visite flash de l’accrochage « MESSAGES/IMAGES, graphisme d’intérêt général », Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

Visite flash de l’accrochage « MESSAGES/IMAGES, graphisme d’intérêt général » Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00

Cet accrochage vous invite à découvrir une série d’affiches contemporaines, issues d’une commande du Centre national des arts plastiques, et mettant en lumière le graphisme comme outil de réflexion et de dialogue dans l’espace public.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm https://fr-fr.facebook.com/MuseesChambery/ Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Cet accrochage vous invite à découvrir une série d’affiches contemporaines, issues d’une commande du Centre national des arts plastiques, et mettant en lumière le graphisme comme outil de réflexion…

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